Torres: siderúrgica vai agregar muito valor à ArcelorMittal e ao Ceará

A ArcelorMittal Pecém, antiga Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), deve ter papel importante no grupo ArcelorMittal e ainda trazer mais ganhos ao Ceará do que já resultou nos últimos anos, segundo apontou o CEO da empresa, Erick Torres.

“Adquirimos um negócio moderno, eficiente, estabelecido e que irá agregar muito valor à ArcelorMittal, mas principalmente agregar ainda mais valor ao Ceará. Obrigado à Amcham Fortaleza pelo convite, aos colegas de mesa pela confiança e ao público pela oportunidade de fazer parte desse momento especial”, destacou.

Ele participou do "Plano de Voo - Edição Ceará", evento feito pela Amcham, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, no Pipo Restaurante, em Fortaleza, na terça-feira (28).

O tema do debate que contou com a participação dos sócios cearenses da Amcham foi “Hub de Oportunidades e Crescimento”. Na ocasião, Torres "reforçou o momento da empresa de integração de cultura na ArcelorMittal Pecém e do esforço para conhecer melhor o mercado local, por meio da escuta de empresários, governos e entidades civis."



