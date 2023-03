Lula quer enviar marco fiscal o mais rápido possível, afirma Padilha

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversará com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda nesta quarta-feira, para tratar do novo arcabouço fiscal. Padilha, contudo, afirmou que ainda não tem data definida para o envio da nova regra fiscal ao Congresso.

"O presidente Lula tem conversado diariamente com o ministro Fernando Haddad. Presidente Lula tem a intenção, não fechou uma data, mas tem intenção de enviar o marco fiscal o mais rápido possível", disse Padilha a jornalistas no período da manhã, no Palácio da Alvorada. "Lula quer fechar o mais rápido possível o arcabouço fiscal", declarou.

De acordo com ele, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em encontro na noite de terça com o chefe do Executivo, sinalizou ambiente positivo da Casa Legislativa sobre a aprovação do marco fiscal. "É muito importante a aprovação do marco fiscal concomitantemente com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias", disse o ministro.

