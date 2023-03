Ceará tem saldo positivo de 4,3 mil empregos em fevereiro, aponta Caged

Resultado do mês passado acabou compensando desempenho negativo do Estado em janeiro e acumulado do ano tem 1,9 mil novos postos de trabalhos gerados

O Ceará teve saldo positivo de 4.330 empregos em fevereiro de 2023, conforme dados apresentados nesta quarta-feira, 29, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Ao todo, foram 43.144 admissões e 38.814 desligamentos.

O desempenho ocorre após o Estado apresentar um saldo negativo em janeiro deste ano, com perda de 2.426 postos de trabalho, e encerra uma sequência de dois meses com o número de demissões superando o de contratações. No acumulado do ano, o Ceará tem um saldo positivo de 1.904 empregos gerados.

Apesar do bom resultado, o saldo acumulado em fevereiro deste ano é inferior ao registrado em fevereiro de 2022, quando o número de admissões superou o de desligamentos em 8.283 postos de trabalho.

