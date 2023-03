Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza, concorre a prêmio de obra do ano

Articulista quinzenal do O POVO

O Parque Rachel de Queiroz, em Fortaleza, concorre ao prêmio de Obra do Ano da arquitetura lusófona, após vencer como melhor projeto de Urbanismo da plataforma Archdaily, um dos principais portais de arquitetura, urbanismo e design do mundo.

O equipamento teve sua primeira etapa de requalificação entregue em fevereiro do ano passado. A votação para escolha é aberta ao público e vai até o dia 4 de abril.

Localizado no bairro Presidente Kennedy, o Parque Rachel de Queiroz ocupa um espaço que anteriormente era um terreno baldio e depósito irregular de lixo, com esgoto clandestino que desaguava no Riacho Cachoeirinha.

Atualmente, é utilizado para a promoção de políticas ambientais, de esporte e lazer.

Hoje possui calçadão para caminhadas, ciclofaixa, bicicletários, anfiteatro, pontes de acesso, quiosques, Areninha, pet place, espiribol e playground.

Conheça o projeto

O Parque Urbano Rachel de Queiroz ocupa uma área de 10 km de extensão e cerca de 203 hectares, sendo o segundo maior do Ceará.

Conforme a Prefeitura de Fortaleza, o projeto de urbanização foi desenvolvido a partir do conceito de Parque Linear, utilizando o sistema viário existente como conexão entre suas áreas verdes que cortam diretamente oito bairros da Capital.

Por meio da obra, foram construídos equipamentos esportivos e de lazer, além do plantio de mais de 2.400 plantas.

Outra ação foi a implantação das Wetlands, num total de nove, e que consistem em microlagoas interconectadas que utilizam o sistema natural de tratamento de efluentes.

A requalificação do Parque Rachel de Queiroz é uma obra do Programa Fortaleza Cidade Sustentável (FCS), que tem financiamento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).

É gerido pela Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), acontecendo em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

