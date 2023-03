Haddad sobre ata do Copom: BC tem que nos ajudar também

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta terça-feira, 28, a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) divulgada hoje pelo Banco Central (BC). Ao ser questionado sobre a parte do documento em que cita "paciência e serenidade", Haddad afirmou que a autoridade monetária "também tem que nos ajudar".

"A economia é um organismo que tem dois braços, um ajudando o outro. Eu sempre insisto nessa tese que dá impressão de que um é espectador do outro, e não é assim que a política econômica tem que funcionar. São dois lados ativos concorrendo para o mesmo propósito, mesmo objetivo, que é garantir crescimento com baixa inflação. E isso só é possível pela harmonização da política fiscal com a monetária", disse o ministro.

Como uma resposta às críticas que vem recebendo do governo de olhar apenas para a inflação e não cuidar de seus objetivos relacionados à atividade, o Copom reforçou que a harmonia entre as políticas monetária e fiscal reduz distorções, diminui a incerteza, facilita o processo de desinflação e fomenta o pleno emprego ao longo do tempo.

Em linhas gerais, Haddad destacou que a ata está em linha com o comunicado do Copom da semana passada. Na ocasião, o BC manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano, como o esperado pelo mercado, indicando alta do juro básico se houver necessidade

"A ata, com mais tempo de preparação, veio com termos mais condizentes com as perspectivas futuras de harmonização da política fiscal com a política monetária, que é o nosso desejo desde sempre", disse.

