90% do valor investido em Fortaleza é na periferia, diz Sarto

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), realizou pronunciamento nesta terça-feira, 28, para prestar contas a respeito do seu mandato.

Ele afirmou que 90% do dinheiro investido em Fortaleza é realizado nas periferias e que 64% das metas de campanha foram cumpridas em janeiro deste ano, esperando chegar a até 70% ao fim de março.

Obras em Fortaleza

Sobre as obras na Cidade, Sarto falou que cerca de 200 operações estão acontecendo simultaneamente, além de outras 120 que estão por vir. O valor delas gira em torno de R$ 945 milhões.

O gestor citou também o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra) que, segundo ele, "literalmente tira o povo da lama".

O projeto de saneamento, drenagem e urbanização está acontecendo na periferia da cidade, como no Barroso, Jangurussu, Mondubim, Aracapé e Presidente Vargas.

O Prefeito declarou ainda que há recursos que estão sendo investidos nas pracinhas do Jangurussu e Palmeiras II, no centro de educação infantil, na escola de tempo integral, na pavimentação urbanização e saneamento dos bairros.

"Isso tudo junto dá o que a gente investiu na Beira-Mar. Somente esse trecho da cidade, o valor de R$ 120 milhões está sendo investido nessa região. Isso é para a gente ter noção do valor investido na periferia da cidade, que é de 90% ou mais do que a gente está investindo", disse.

Economia de Fortaleza

Em relação à economia, o gestor municipal lembrou que Fortaleza possui o melhor Produto Interno Bruto (PIB) dentre as capitais do Nordeste por três anos consecutivos.

"Fortaleza, no ano passado, gerou 37.600 empregos e soubemos, ontem, através do Ministério da Fazenda, que a cidade abriu 55 mil empresas", acrescentou.

Sarto destacou os programas Nossas Guerreiras, o Costurando o Futuro, o Fortaleza Capacita, e disse que a cidade capacita mais do que a cidade de São Paulo.

O prefeito acrescentou também que vai criar um projeto de lei para o ecossistema de startups, visando criar soluções para resolver os problemas da cidade, como o do furto de cabos na Cidade. "Essa galera será chamada para pensar e nos fornecer essas alternativas através de inovações."

A fase ainda é de preparar a minuta de um projeto de lei para apresentar ao setor produtivo, coletando críticas e contribuições nas próximas semanas.

"Nós vamos desburocratizar, vamos simplificar esse processo com editais de chamamento. Por exemplo: nós temos esse problema de roubo de fios e cabos que nos dão prejuízo e causam transtorno apagando semáforos e iluminação pública. Esse é um problema de segurança pública. Mas esse é um exemplo de problema que podemos engajar startups para encontrar uma solução criativa, para propor ações que possamos executar no âmbito do Município." (Colaborou Beatriz Cavalcante)

Veja a live realizada pelo prefeito de Fortaleza

