Brasil prepara bônus verdes soberanos

Com o lançamento dos primeiros bônus verdes ou sustentáveis soberanos do Brasil previsto para até o fim do ano, a secretária de Assuntos Internacionais do ministério da Fazenda, Tatiana Rosito, aproveitou sua passagem por Pequim para convidar os chineses a investir no novo instrumento de dívida do governo.

"O Brasil planeja lançar ainda em 2023 os primeiros bônus verdes ou sustentáveis soberanos", afirmou a secretária ao participar de seminário sobre desenvolvimento sustentável realizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) com o Centro para China e Globalização, como parte dos eventos da agenda da missão brasileira na China.

"Já convidamos investidores chineses a aproveitar essa oportunidade", disse Tatiana no evento. Os seminários empresariais foram mantidos em Pequim apesar do cancelamento da visita do presidente Lula à China por motivo de saúde.

Segundo a secretária, as linhas gerais do novo bônus soberano, cujo foco serão investimentos sociais e ambientais, serão apresentadas ainda no primeiro semestre pelo Tesouro. Tatiana elogiou a atuação chinesa nas finanças verdes e sustentáveis por meio de políticas como o desenvolvimento do mercado de carbono.

O Brasil tem interesse, conforme a secretária, em aprofundar o intercâmbio com os chineses em torno das políticas de desenvolvimento. Memorando de entendimento nesta frente deve ser assinado "em breve" pelo ministério da Fazenda com Pequim.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

