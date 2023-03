Bradespar registra lucro de R$ 749,04 milhões no 4º trimestre; queda de 74,7%

A Bradespar, empresa controlada pelo Bradesco, registrou lucro líquido de R$ 749,04 milhões no quarto trimestre de 2022, uma queda de 74,7% na comparação com igual período de 2021. Como companhia de investimentos, a Bradespar tem sua receita operacional originada do resultado de equivalência patrimonial e juros sobre o capital próprio da Vale.

De outubro a dezembro do ano passado, a empresa registrou receita operacional de R$ 670,7 milhões, queda de 77% na base anual. Já no ano de 2022, a receita operacional foi de R$ 3,7 bilhões, "um dos melhores resultados da sua história", destaca a empresa no release que acompanha os resultados.

Destaca-se que esse valor já reflete a operação de redução de capital, concluída em 20 de dezembro de 2021, através da qual a participação acionária na Vale, de 5,73%, foi reduzida, com a consequente entrega de ações da Vale aos acionistas da Bradespar. Atualmente, o porcentual de participação é de 3,64% do capital votante, informou a companhia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ressalta-se o robusto desempenho da Vale no ano que se encerrou, principalmente para os maiores volumes de venda de minério de ferro, além dos maiores preços realizados nos segmentos de níquel e cobre", complementa.

O resultado financeiro no último trimestre de 2022 atingiu R$ 24,193 milhões, queda de 50,1% na comparação com o quarto trimestre de 2021. No exercício de 2022, o valor ficou positivo em R$ 81,3 milhões, decorrente, principalmente, de aplicações financeiras e de remuneração sobre Impostos a Recuperar.

"Tal resultado reflete a continuidade da posição líquida de caixa da companhia, na medida que liquidou todo o endividamento financeiro em exercícios anteriores", explica a Bradespar.

As despesas de pessoal, gerais e administrativas totalizaram R$ 5,119 milhões no trimestre, indo para R$ 20,4 milhões no acumulado de 2022.

Tags