Bradesco volta a operar no crédito consignado para o INSS a partir de amanhã

O Bradesco anunciou nesta terça-feira, 28, que voltará a operar no crédito consignado para o INSS a partir desta quarta-feira, 29. A decisão vem na esteira da aprovação nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Previdência Social do novo teto da modalidade de empréstimo, que havia sido reduzido para 1,70%, nível considerado como insuficiente para cobrir os custos pelos bancos.

Nesta terça-feira, o Conselho aprovou o teto de 1,97%. Os bancos ainda mostraram discordância, pelo valor não cobrir os custos, mas em comunicado a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) disse que os bancos se abstiveram da votação.

"Caberá a cada instituição financeira, diante de sua estratégia de negócio, avaliar a conveniência de concessão do consignado para os beneficiários do INSS no novo teto de juros fixado pelo Conselho de Previdência", ressalta o comunicado da Febraban.

No começo do mês, o Bradesco e outros bancos suspenderam a operação do consignado para aposentados do INSS após o governo baixar o teto de 2,14% para 1,7% ao mês.

