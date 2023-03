Banco do Brasil voltará a operar consignado do INSS 'imediatamente'

O Banco do Brasil informou que vai voltar a operar, "imediatamente", o empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, após o Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) elevar de 1,70% para 1,97% o teto para a taxa de juros mensal da linha de crédito.

"O BB entende que as novas regras conciliam a remuneração adequada da linha com a oferta de crédito condizente com as necessidades financeiras de seus clientes", afirmou o banco em nota. O consignado INSS do BB está disponível para todos os aposentados e pensionistas.

O BB, assim como a Caixa Econômica Federal (CEF) e os bancos privados, havia suspendido a oferta do crédito consignado para o público do INSS após o CNPS reduzir de 2,14% para 1,70% o teto mensal de taxa da linha.

Os bancos argumentaram que, devido a regras do Banco Central, não poderia oferecer crédito com margem negativa. Além do BB, o Bradesco também informou que retomará as concessões diante da elevação do teto.

Mais cedo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que se absteve de votar na reunião do Conselho que definiu a taxa, mas que considerava o número proposto como um avanço em relação ao teto anterior.

