Pela 1ª vez, há sinergia na Câmara para aprovação de texto da tributária, diz relator

O relator da reforma tributária, deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou que, pela primeira vez, há sinergia na Câmara dos Deputados para aprovação do texto. Na avaliação do parlamentar, existe um consenso de que não se pode mais adiar as mudanças no regime de tributação.

"Temos um momento diferenciado. Pela primeira vez, temos sinergia na Câmara (para aprovação da reforma). Pela primeira vez, Estados produtores estão a favor de uma reforma tributária. Há consenso de que não é mais possível adiar a aprovação da reforma tributária", disse Ribeiro em evento da Arko Advice, na tarde desta segunda-feira.

Ainda segundo ele, os municípios, que inicialmente têm apresentado resistências aos textos sobre a reforma em tramitação no Congresso, estão "caminhando para evolução do diálogo".

O deputado também destacou a participação do governo federal nas discussões sobre a reforma. De acordo com Ribeiro, ao participar da construção do texto, a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajuda a construir um clima mais favorável para aprovação.

"Um ponto que acho muito relevante é a priorização do governo federal, assumindo de forma colaborativa, mas assumindo na sua agenda a aprovação de uma reforma tributária. É determinante o governo participar. A estratégia que o governo escolheu, que é acertada, de aproveitar o debate no Parlamento, mas participar ativamente da construção do texto, vai ser determinante para esse ambiente de aprovação", afirmou o relator.

