Itaú se mantém como marca mais valiosa do Brasil; veja ranking

A Interbrand anunciou a lista com as 25 marcas mais valiosas do Brasil no ciclo 2022/2023

A Interbrand anunciou, nesta segunda-feira, 27, o ranking com as 25 marcas mais valiosas do Brasil no ciclo 2022/2023, e mostrou um amplo domínio dos bancos e das cervejas.

O Itaú manteve a liderança que ocupa desde quando a avaliação foi criada, em 2021, com valor da marca estimado em R$ 44,3 bilhões, um aumento de 4% em relação ao ano passado.

A empresa é seguida por Bradesco (R$ 28,6 bi), Skol (R$ 18,8 bi), Brahma (R$ 13,3 bi) e Banco do Brasil (R$ 10,3 bi), fechando as cinco primeiras colocações.

A Americanas, que passa por recuperação judicial, foi a que teve maior perda de valor (53%) dentre as 25 empresas, caindo da 10ª para a 19ª colocação.

Já quem obteve o maior crescimento foi o Nubank, que no recorte de 2021 nem aparecia entre as 25 primeiras e agora ocupa a sétima colocação, com valor estimado em R$ 3,8 bilhões.

Nas edições anteriores, a Interbrand apresentou seu ranking no fim do ano. Mas decidiu adiar para este mês a atual apresentação (que se refere a 2022 e 2023) por causa do acúmulo de grandes eventos no fim do ano passado, como Copa do Mundo.

Para chegar ao resultado, o levantamento considera desempenho financeiro, o papel que a marca desempenha nas decisões de compra e força competitiva, sendo consideradas apenas marcas fundadas no Brasil.

Veja o ranking das 25 marcas mais valiosas do Brasil, segundo o Interbrand

Itaú: R$ 44,4 bilhões

Bradesco: R$ 28,6 bilhões

Skol: R$ 18,9 bilhões

Brahma: R$ 13,3 bilhões

Banco do Brasil: R$ 10,3 bilhões

Natura: R$ 9,7 bilhões

Nubank: R$ 3,8 bilhões

Petrobras: R$ 3,5 bilhões

Magazine Luiza: R$ 3,3 bilhões

Vivo: R$ 2,9 bilhões

Renner: R$ 1,9 bilhão

XP: R$ 1,8 bilhão

Ipiranga: 1,2 bilhão

Drogasil: R$ 1,16 bilhão

Claro: R$ 1,11 bilhão

Porto Seguro: R$ 980 milhões

Havaianas: R$ 942 milhões

Cielo: R$ 941 milhões

Americanas: R$ 844 milhões

Assaí: R$ 724 milhões Atacadão: R$ 684 milhões

PagSeguro: R$ 645 milhões

Localiza: R$ 625 milhões

Sulamérica: R$ 610 milhões

Hering: R$ 583 milhões

