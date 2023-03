Rede de nuts interessada em quiosque no Aeroporto de Fortaleza; veja qual

Jornalista no OPOVO

Rede de nuts glaceadas artesanais com 26 anos de mercado, chegou ao Ceará recentemente com quiosque no Shopping Del Paseo

A rede de nuts glaceadas artesanais Nutty Bavarian está interessada em possuir espaço no Aeroporto de Fortaleza. Para isso, busca interessados em investimento na franquia.

Com 26 anos de mercado, a rede que é notabilizada pela presença em aeroportos, chegou ao Ceará recentemente com quiosque no Shopping Del Paseo.

Joane Viana, do Departamento de Expansão da Nutty Bavarian, destaca que o que atrai a instalação das unidades são lugares com grande fluxo de pessoas. Hoje a marca está presente nos principais aeroportos do País, como Galeão e Santos Dumont (Rio de Janeiro), Guarulhos-SP e Congonhas-SP, Brasília-DF e Confins-MG.

"Nosso intuito, de fato, é expandir pelos principais aeroportos. Sabemos que Fortaleza é uma das capitais que mais agrega movimentação turística no Brasil, achamos interessante essa expansão e já estamos negociando com possíveis candidatos", pontua.

A marca foi uma das expositoras na feira Expo Franquias Nordeste, realizada entre 23 e 25 de março em Fortaleza.

Para aderir à franquia, o interessado precisa realizar um investimento de R$ 80 mil (R$ 45 mil a taxa de franquia e o restante para compra da estrutura do quiosque), além da exigência de valor extra para capital de giro. O payback (prazo estipulado para retorno do investimento) está estimado entre 12 meses e 18 meses.

"É uma venda impulsionada, a partir do cheirinho do produto as pessoas param", pontua.

Atualmente, a recente abertura em Fortaleza marca a presença da marca no Nordeste, mas a meta da empresa é retomar as operações que já possuiu em praças como Maceió-AL e Recife-PE, tanto em aeroportos quanto nos principais shoppings.

