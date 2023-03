Cebri debaterá desenvolvimento sustentável entre Brasil e China em Pequim na segunda-feira

O Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) realizará na segunda-feira, 27, em Pequim, na China, às 14 horas, o Diálogo China-Brasil sobre desenvolvimento sustentável. O evento tratará de temas do desenvolvimento sustentável e da mudança do clima.

O objetivo é aproximar think tanks e empresas dos dois países e contribuir para a transição para uma economia de baixo carbono.

Estarão em pauta temas cruciais para as relações sino-brasileiras e relacionados à sustentabilidade e mudança do clima, como segurança alimentar e energética.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, era esperada no evento. Mas com o cancelamento da viagem presidencial à China, diversos ministros decidiram não viajar ao país, inclusive Marina.

O evento é apoiado e patrocinado pela Suzano, Vale, Sigma Lithium e JBS e recebe apoio do BOCOM BBM, Cargill, SPIC Brasil e Syngenta.

Além do Cebri, as palestras são organizadas pelo Center for China and Globalization (CCG) e tem o apoio da Chinese Peoples Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC).

