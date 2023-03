Rede de churrascaria planeja expandir operações no Ceará

Franquia Sal e Brasa Grill Express, negocia com interessados e pelo menos duas unidades podem ser implantadas, em Fortaleza. Cidades de Sobral e Juazeiro do Norte estão no radar

O projeto da marca Sal e Brasa Grill Express para o Ceará envolve a abertura de pelo menos duas unidades até o fim do ano. Isso é o que planeja o CEO da rede de franquias, Fernando Ribeiro. As cidades de Juazeiro do Norte e Sobral também são monitoradas.

Atualmente, as lojas fast food estão presentes em shoppings de Fortaleza, como o RioMar Fortaleza, Iguatemi Bosque (duas unidades), Shopping Parangaba e Off Outlet. Ao todo, são 38 lojas no Nordeste.

Ele espera que as negociações em andamento com candidatos a franqueados evolua e que possa inaugurar as unidades em breve.

"Já tivemos oito unidades no Ceará, agora estamos com cinco. Tem oportunidades no mercado, de repasse dessas operações que fecharam - por problemas com o franqueado, o que faz parte do negócio, mas queremos ter em Fortaleza entre oito e dez operações", pontua.

Entre as operações da franquia que foram fechadas estão a do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e que são vistas como de oportuna possibilidade de retorno.

"A marca tem uma aderência muito grande com a população do Ceará, especialmente de Fortaleza", afirmou o CEO ao O POVO no Expo Franquias Nordeste, realizado em Fortaleza.

O investimento para implantação de uma franquia Sal e Brasa Grill Express varia entre R$ 250 mil a R$ 600 mil, com possibilidade de financiamento pelo Bradesco Franquias, numa parceria com a marca.

