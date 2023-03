Gasolina e diesel em queda no CE; veja quanto o preço caiu

O preço da gasolina no Ceará variou negativamente 0,5% nessa semana (18/3 a 25/3) e chegou a R$ 5,73 de valor médio. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o valor mínimo encontrado pelos motoristas cearenses foi de R$ 5,39, enquanto o preço máximo foi R$ 6,29.

Na semana anterior, a pesquisa havia detectado preços que variavam entre R$ 5,45 e R$ 6,35.

A ANP ainda divulgou informações sobre a variação do etanol. Entre 18/3 e 25/3, o preço médio do combustível foi de R$ 4,60, uma leve queda em relação à semana passada, R$ 4,61.

O preço do etanol pode ser encontrado variando entre R$ 4,19 e R$ 5,19.

Diesel

Anunciado nesta semana, a queda de preço do diesel nas refinarias da Petrobras passou a valer neste sábado, 25/3. No início da cadeia, o preço baixou 4,47% - ou R$ 0,18 de alívio no preço repassado aos revendedores.

Antes do impacto real no bolso dos motoristas que abastecem com diesel, a pesquisa da ANP já mostrou queda do combustível na bomba nessa semana. O preço médio foi R$ 6,08, valor abaixo dos R$ 6,16 da semana anterior.

No Ceará, o preço do diesel variou entre R$ 5,89 e R$ 6,39.

GLP - Gás de cozinha

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) em botijão de 13 kg foi o único dos combustíveis que apresentou alta de preços no Ceará na última semana.

De acordo com os dados da ANP, o valor médio do gás de cozinha chegou a R$ 110,42, enquanto na semana anterior da pesquisa era R$ 110,17.

Entre 18/3 e 25/3, a ANP verificou que os preços do botijão de gás variaram entre R$ 95,99 e R$ 123.

Fonte: ANP

