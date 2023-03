Com quase 60 anos de história, Tintas MC projeta chegada ao Ceará

Maior rede varejista de tintas do Brasil, marca aposta em parceiros franqueados para entrar no mercado cearense. Plano de expansão prevê conversão de lojistas multimarcas independentes

As primeiras unidades da Tintas MC devem ser inauguradas no Ceará nos próximos meses. Com quase 60 anos de história, a marca é a maior rede varejista de tintas do Brasil e projeta a entrada no Estado, via Grande Fortaleza com pelo menos 10 unidades em 2023. Mas o planejamento estratégico aponta a potencial para 200 unidades em todo Estado.

"Já estamos conversando, existe uma negociação de oito meses. Cabem 200 lojas no Estado, estamos próximos de fechar parceria em Itapipoca, então esperamos crescer rapidamente. Temos 59 anos de história e os pintores querem a gente no mercado", destaca a gerente de expansão da marca, Ana Centrone.

A gerente destaca que conhece o potencial do Ceará no mercado. Fizeram um roadshow com empresários do varejo de tintas e materiais de construção, além de investidores interessados em franquias. A Tintas MC ainda manteve espaço no Expo Franquias Nordeste, realizado em Fortaleza nesta semana.

Existem ao todo três modelos de negócios da marca ofertados ao mercado, o de loja própria (investimento de R$ 420 mil + capital de giro de R$ 60 mil).

"Dos R$ 420 mil de investimento, R$ 220 mil é estoque e sobram R$ 200 mil para investir na loja. Desse valor destinado ao estoque, o franqueado tem cashback da indústria, de R$ 30 mil a R$ 50 mil, o que é um diferencial", afirma.

O plano de expansão inclui a conversão de lojistas multimarcas independentes. A partir da opção de loja de conversão, voltada a quem já tem uma loja de tintas de marca própria e quer aderir à franquia.

Para isso, a Tintas MC oferece como benefício a possibilidade de comprar direto da indústria sem quantidade mínima de pedido, permitindo continuar como multimarcas. O investimento nesta modalidade é de R$ 120 mil e mais R$ 60 mil em capital de giro.

A terceira possibilidade de modelo de franquia oferecida pela marca é a "Shop in Shop", direcionada a lojistas do setor de materiais de construção, que colocam uma loja de tintas dentro do seu espaço. O investimento nesta modalidade é de R$ 120 mil e mais R$ 60 mil em capital de giro.

Há seis anos no sistema de franquias, a empresa tem 190 lojas, entre próprias e franqueadas - que representam a maioria, 105 unidades.

"Fomos eleitos pelo segundo ano consecutivo como uma das melhores empresas do Brasil, pela Pequenas Empresas Grandes Negócios, e também recebemos o selo da ABF sendo reconhecidos pelos franqueados. Também fomos escolhidos como a melhor loja de tintas do Brasil pelos pintores, nosso principal consumidor", ressalta.

