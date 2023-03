Anatel libera na segunda a ativação do 5G em Jeri, Juazeiro e Sobral

| A partir de segunda| No Brasil, será liberada a frequência em 195 municípios. Implantação da tecnologia depende, porém, do planejamento individual de cada operadora

A partir desta segunda-feira, dia 27, as operadoras já podem solicitar o licenciamento e ativações de estações 5G em mais 195 municípios brasileiros. Destes, três são no Ceará: Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte e Sobral.

Com isso, o número de cidades aptas a receber a nova tecnologia no Estado pula de 18 para 22.

A autorização, no entanto, não significa que o sinal 5G estará ativo, pois depende da programação individual - que inclui análises de capacidade técnica, demanda e autorização para instalação de antena - de cada prestadora.

No Ceará, por exemplo, apenas na capital, Fortaleza, a tecnologia está rodando. E ainda assim, representa apenas 5,8% das conexões por telefonia móvel. Mas há outras cidades onde a utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G standalone já foi liberada.

No dia 27 de fevereiro deste ano, a Anatel liberou a frequência para os seguintes municípios: Aquiraz; Caucaia; Cascavel; Chorozinho; Eusébio; Guaiúba; Horizonte; Itaitinga; Maracanaú; Maranguape; Pacatuba; Pacajus; Paracuru; Paraipaba; Pindoretama; São Gonçalo do Amarante; São Luís do Curu e Trairi.

5G: 682 cidades com faixa liberada

No Brasil, até o momento, 682 municípios foram liberados para utilização da faixa de 3,5 GHz por estações do 5G standalone, perfazendo o total de 122,6 milhões de brasileiros, o que corresponde a 57% da população do Brasil.

O cronograma estabelecido no leilão previa nova ativação de cidades apenas em julho de 2023, quando capitais e o Distrito Federal teriam uma antena a cada 50 mil habitantes. As cidades com mais de 200 mil habitantes só seriam ativadas em 31 de julho de 2026.

A decisão pela antecipação tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) segue diretrizes do Edital do 5G.

E abrange municípios onde a Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita por meio de antenas parabólicas na banda C satelital para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS), tendo instalado os filtros para a mitigação de interferências em todas as estações do FSS impactadas.

Quem recebe as transmissões da TV Aberta pela antena parabólica precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para a adaptação do equipamento à Siga Antenado, nome fantasia da EAF.

Próximas liberações

De acordo com o cronograma da Anatel, em 30 de junho deste ano, outros 29 municípios cearenses terão o sinal liberado. São estes: Acarape, Alcântaras, Barbalha, Cariré, Forquilha, Irauçuba, Meruoca, Miraíma, Santana do Acaraú, Tururu, Umirim, Uruburetama, Aracati, Barroquinha, Beberibe, Caririaçu, Chaval, Coreaú, Crato, Fortim, Groaíras, Icapuí, Marco, Martinópole, Massapê, Missão Velha, Morrinhos, Palhano e Senador Sá.

Confira os municípios onde a ativação do 5G está liberada:

Aquiraz;

Caucaia;

Cascavel;

Chorozinho;

Eusébio;

Fortaleza;

Guaiúba;

Horizonte;

Itaitinga;

Maracanaú;

Maranguape;

Pacatuba;

Pacajus;

Paracuru;

Paraipaba;

Pindoretama;

São Gonçalo do Amarante;

São Luís do Curu;

Trairi

Municípios que entram na lista no dia 27/03/2023:

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Sobral

Novas ativações previstas para junho:

Umirim;

Uruburetama;

Aracati;

Barroquinha;

Beberibe;

Caririaçu;

Chaval;

Coreaú;

Crato;

Fortim;

Groaíras;

Icapuí;

Marco;

Martinópole;

Massapê;

Missão Velha;

Morrinhos;

Palhano;

Senador Sá.

Fonte: Anatel

