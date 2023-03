Senai tem 3.600 vagas abertas para cursos gratuitos no Ceará; veja opções

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está disponibilizando vagas para cursos online no Ceará

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está disponibilizando vagas para cursos online gratuitos. No Ceará, são 3.600 vagas abertas. As inscrições são feitas online.

O aluno que concluir o curso terá direito a certificado que confere uma ocupação prevista na Classificação Brasileira de Ocupações, que valida a participação em concursos públicos, por exemplo.

As opções disponíveis para inscrição são cursos de Assistente Administrativo (160 horas); Assistente de Contabilidade (160 h); Assistente de Operações Logísticas (160 h); e Assistente de Recursos Humanos (160 h).

As aulas serão realizadas com mediação de um tutor e serão ministradas ao vivo.

Os alunos concludentes do curso gratuito terão direito a 20% de desconto em outras modalidades de iniciação, qualificação ou aperfeiçoamento, presenciais ou EAD, disponíveis no portfólio do Sesi-CE durante o segundo semestre de 2023.

SERVIÇO

3.600 vagas em cursos online no Sesi-CE

Inscrições: Site do Senai-CE (https://www.senai-ce.org.br/exibir/149316/edital-gratuidade)

Data limite para inscrições: 26/3/2023 ou enquanto houver vagas.

Confira mais informações no edital

