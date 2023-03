Prévia da inflação em Fortaleza aponta desaceleração em 2023 até março

De acordo com os dados do IPCA-15, que é o dado prévio da inflação, entre janeiro e março deste ano, os preços ficaram 2,03% maiores

Os dados prévios da inflação na Região Metropolitana de Fortaleza apresentaram alta de 0,53%. No acumulado dos primeiros três meses do ano, ficou em 2,03%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), que é o dado prévio da inflação.

A partir deste movimento observado neste primeiro trimestre de 2023, é possível observar que a inflação apresenta desaceleração. No mesmo período em 2022, o resultado foi de 2,47%.

De acordo com os dados, em março, o que mais está pesando no bolso dos consumidores da Grande Fortaleza são os custos com Transportes, com alta de 0,18 pontos percentuais (p.p.), chegando a 1,06% de aumento no mês.

O IPCA-15 ainda mostra que, com exceção de Artigos de residência, cujos preços recuaram 0,14%, todos os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de março.

Os grupos de Saúde e cuidados pessoais (+0,53%) e Vestuário (0,46%) aparecem em seguida.

Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 5,40%, abaixo dos 5,88% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2022, a taxa foi de 0,99%.

