Porto de Santos movimentou 10,9 milhões de t de carga em fevereiro

O Porto de Santos, no litoral paulista, movimentou em fevereiro deste ano 10,9 milhões de toneladas de cargas, 14,8% inferior ao verificado em fevereiro do ano passado, quando havia divulgado recorde histórico de 12,8 milhões de toneladas. Segundo nota da Santos Port Authority (SPA), a queda ocorreu em virtude da redução dos volumes exportados de soja em grãos (10,6% menor ante 2022) e açúcar (24,3% abaixo do ano passado).

A queda nos embarques de soja, segundo a SPA, foi influenciada pelo atraso na colheita, apesar da produção recorde estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), de 151,4 milhões de toneladas para 2022/2023.

Já o açúcar apresentou queda nas vendas externas por causa da menor disponibilidade interna do adoçante, em virtude da menor moagem de cana-de-açúcar com o período da entressafra e com questões climáticas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mesmo assim, o movimento acumulado do produto no ano apresenta crescimento de 2,0%, com 2,1 milhões de toneladas", afirma a autoridade portuária.

Os embarques de milho, apesar da queda observada no mês de fevereiro, registraram crescimento de 22,2% no acumulado dos dois primeiros meses de 2023, atingindo 1,5 milhão de toneladas.

Os embarques de carne bovina, por sua vez, ficaram em 105,3 mil toneladas (-23,3%) e também foram prejudicados pela redução internacional do preço e diminuição do volume exportado.

A movimentação de carga de carne bovina em contêineres apresentou redução de 13,3% ao somar 324,6 mil TEU (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés). "Uma das razões para essa queda no volume foi o caso atípico de Encefalopatia Espongiforme Bovina (mal da "vaca louca") comunicado, em 22 de fevereiro, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que gerou a suspensão temporária das exportações de carne para a China", disse a SPA.

No geral, os embarques totais somaram em fevereiro 7,9 milhões de toneladas, 13,3% a menos do que no mesmo período do ano passado. Os desembarques também registram queda, de 18,8%, totalizando 3 milhões de toneladas. Quanto às descargas, o desempenho verificado nos fertilizantes registrou redução de 28,7%.

No acumulado nos dois primeiros meses do ano, a movimentação de cargas pelo porto atingiu 21,1 milhões de toneladas (-10,3% ante 2022), respondendo os embarques por 14,7 milhões de toneladas (-9,2%) e as descargas por 6,4 milhões de toneladas (-12,5%). A carga em contêiner somou 677,5 mil TEU (-10,7%). O fluxo de navios aumentou em 0,4% no acumulado do ano (791 embarcações).

Tags