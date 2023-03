Páscoa movimentará R$ 240 milhões em vendas no Ceará, diz Fecomércio

Jornalista no OPOVO

De acordo com levantamento feito pelo sindicato das empresas do comércio do Ceará, 42,9% dos consumidores estão dispostos a ir às compras

O período de vendas da Páscoa deve gerar R$ 240 milhões em negócios no comércio cearense, aponta levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

De acordo com o levantamento, 42,9% dos consumidores responderam que estão dispostos a ir às compras.

O gasto médio com produtos foi calculado em R$ 317. Chocolates, peixes, pães e viagens são os itens mais demandados para a data.

O potencial de consumo de consumidores do público masculino é maior. O levantamento foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio (IPDC), braço de pesquisas da Fecomércio.

Esse montante previsto em negócios coloca essa data comemorativa no mesmo tamanho em importância do Dia dos Pais, como a 5ª data comercial com maior potencial do ano.

Cláudia Brilhante, diretora institucional da Fecomércio-CE, destaca que a pesquisa é inédita, por isso não é possível comparar com outros anos, mas os dados puderam mostrar que a data vem superando o Dia dos Pais e o Dia dos Namorados.

Sobre as vendas, destaca que o consumidor tem como preferência os produtos mais tradicionais. "O chocolate, sem dúvidas, é o carro-chefe, mas não só isso. Além do chocolate, vão comprar vinhos, peixes, pães, mas nos serviços teremos a movimentação dos serviços, principalmente do turismo".

Outro hábito de consumo importante mostrado pela pesquisa é que os consumidores que gastam na Páscoa preferem as compras à vista. Segundo os dados, 69,1% afirmaram que devem pagar as compras com cartão de débito, dinheiro ou Pix.

Cláudia destaca que esse movimento se deve à proximidade da Páscoa com outra data que movimenta o comércio, o Dia das Mães, que normalmente tem um ticket médio maior. Esse movimento, anima o setor. "Vem como grande alento esse período porque o comércio começou a sentir o aumento das vendas. Em janeiro e fevereiro as pessoas passaram mais apertadas por conta dos impostos e gastos de início de ano, depois teve o Carnaval."

"Agora chegou o momento em que as pessoas estão mais livres, a maioria dos consumidores vai pagar à vista, até para ficarem livres para o Dia das Mães", completa.

Os presentes preferidos na Páscoa dos cearenses

Ovos de Páscoa: 68,1

Caixas de chocolates: 46,4

Outros tipos de peixes: 16,8

Pães: 16

Vinhos: 13,6

Gêneros alimentícios: 7,7

Queijos e vinhos: 5,4

Outros produtos de supermercados e mercearias: 4,5

Frutas, legumes e verduras: 3,9

Conservas (milhos, azeitonas, ervilhas, passas etc): 2,0

Bacalhau: 1,6

Outros: 4,3

Fonte: Fecomércio-CE

Qual a forma de pagamento que o consumidor pretende adotar na Páscoa

À vista (Pix, dinheiro ou cartão de débito): 69,1%

Cartão de crédito: 42,8%

Fonte: Fecomércio-CE

As datas de maior importância para o comércio

Natal Dias das Mães Black Friday Dia das Crianças Páscoa Dia dos Pais Dia dos Namorando

Fonte: Fecomércio-CE

