Área técnica fechou todos os detalhes sobre o arcabouço fiscal, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o governo já concluiu todos os trabalhos técnicos sobre o novo arcabouço fiscal e que apresentará resposta às dúvidas apontadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"A área técnica fechou o arcabouço fiscal. Está tudo em ordem. Agora, vamos voltar para o presidente, com as perguntas que ele fez, e só marcar a data. A palavra final é sempre do presidente, até ser anunciado, a palavra final é sempre dele. Ele pode fazer novas perguntas, mas as que foram feitas na reunião de sexta passada já estão elucidadas, foi bem tranquilo a reunião técnica, a gente vai fazer uma devolutiva para ele e a gente espera aí nos próximos dias voltar a ele pra saber se há outras dúvidas que ele possa considerar. Mas até aqui está tudo bem", disse o ministro, após participar da reunião de conselho de governo no Palácio da Alvorada.

Haddad ainda declarou que Lula está bem e que o presidente presidiu a reunião do conselho de governo.

Diagnosticado com pneumonia, o chefe do Executivo adiou para domingo o embarque para a viagem presidencial à China.

