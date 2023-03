Últimos dias de inscrição em programa para acelerar 60 startups; entenda

Os escolhidos passarão por mentoria especializada, formação e capacitação, além de concorrer a prêmio de até R$ 300 mil. Podem se inscrever empresas inovadoras sediadas no Nordeste e de cidades em Minas Gerais e do Espírito Santo

Termina amanhã, sexta-feira, 24, o prazo de inscrição gratuita no programa Delta-V, que vai capacitar, formar e realizar mentoria e aceleração de 60 startups, além de oferecer prêmio em dinheiro até R$ 300 mil para as melhores colocadas no processo. Veja abaixo o passo a passo de como participar:

1. Entre no site deltav.casaazul.vc e clique em INSCREVA-SE

Basta clicar em inscreva-se (Foto: Reprodução da internet)



2. Você será direcionado para uma página em que poderá acessar o formulário de inscrição e também ler o regulamento do programa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

3. Para realizar a inscrição, clique em ACESSAR FORMULÁRIO

Clique em acessar formulário para se inscrever (Foto: Reprodução da internet)



4. Você será direcionado para o formulário em que terá de preencher seus dados e algumas informações sobre a sua startup, como nível de maturidade. Após preencher os dados, é só enviar e estará inscrito para participar.

Quem pode participar do programa de aceleração de startups

A realização do programa é da Casa Azul Ventures, aceleradora de startups mais antiga do Ceará, com apoio do Banco do Nordeste (BNB).

Por isso, podem participar da seleção do Delta-V empresas sediadas nos estados da Região Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), e em cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo, locais onde o BNB tem atuação.

As empresas também precisam ter CNPJ constituído há pelo menos seis meses da data de publicação do edital de seleção. A participação na seleção é gratuita.

Detalhes do programa Delta-V

As primeiras colocadas do Programa também concorrerão a premiação em dinheiro, que pode chegar a até R$ 300 mil.

Das selecionadas, serão 30 empresas inovadoras no Módulo de Ideação (startups com propostas de negócios inovadoras, com ideia de modelo de negócio, ainda em fase inicial) e 30 no Módulo de Tração (startups que tenham produto desenvolvido e ofertado no mercado, com expectativa de crescimento).

Como parte do Delta-V, está prevista a realização de programa de formação com cursos voltados à gestão e à área técnica, conforme o grau de maturidade da startup.

As selecionadas também terão acesso a seis masterclasses e encontros remotos com grandes nomes do ecossistema de inovação do Brasil, além de eventos de conexão, como Demoday e BootCamp.

O programa Delta-V é realizado pela Casa Azul Ventures, sob a coordenação geral de Filipe Dummar, fundador e diretor executivo da Casa Azul, e a coordenação executiva de Valéria Xavier, executiva de Projetos do O POVO.

Conheça a Casa Azul

A Casa Azul foi contemplada pelo edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), do Banco do Nordeste, com a proposta de acelerar 60 startups em 12 meses.

Obteve o 1º lugar na seleção a partir do programa Delta-V. A conquista marca o crescimento da aceleradora, que já soma mais de 400 startups impactadas, R$ 5 milhões em faturamento gerado por elas e mais de R$ 1,5 milhão em investimentos no processo de aceleração e tração dessas empresas.

A Casa Azul Ventures está presente no mercado de venture capital desde 2017 e é a aceleradora mais antiga do Ceará. Funciona com base no processo de criação e desenvolvimento de novas empresas, por meio de ações que envolvem mentoria, networking e aporte financeiro.

Tem em seu portfólio 22 startups, das quais 12 estão ativas. Vem se consolidando cada vez mais no mercado com soluções Services for Business to Business (B2B Saas) e Business to Business to Client (B2B2C) e tem como objetivo impulsionar o ecossistema de inovação por meio de negócios que transformem a sociedade.

Serviço

Casa Azul Ventures seleciona 60 startups para aceleração

Inscrições até sexta-feira, 24 de março

Mais informações: deltav.casaazul.vc

E-mail: [email protected]

Site da Casa Azul: www.casaazul.vc

No Instagram: @casaazul.vc

No LinkedIn: Casa Azul Ventures

Tags