Se EUA não conseguissem pagar suas dívidas haveria consequências catastróficas, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, declarou que "é imperativo aumentar o teto de dívidas do país", argumentando que, se os EUA não conseguirem pagar as suas dívidas a tempo, isso poderia trazer consequências "catastróficas" para a economia do país. Durante seu testemunho na Câmara sobre o orçamento federal para 2024, Yellen disse que algumas dessas consequências poderiam levar os EUA a um estado de default, o que enfraqueceria o dólar ao ponto de levar o país "a uma recessão ou pior."

No mesmo testemunho, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos afirmou que os "principais indicadores atuais do país mostram que a inflação está desacelerando já por sete meses" e que essa tendência de queda deve se manter com o novo orçamento federal para 2024.

Janet Yellen também comentou que acredita que "é possível um caminho no qual podemos manter o mercado de trabalho forte e combater a inflação" e que o Federal Reserve (Fed) está "fazendo o seu melhor dentro do possível para seguir esse mesmo caminho".

