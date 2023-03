Petrobras elege membros da diretoria executiva para os próximos 2 anos

A Petrobras divulgou nessa quarta-feira (22) à noite os nomes dos novos diretores eleitos pelo Conselho de Administração da empresa, com mandato de dois anos até 13 de abril de 2025.

São eles Sergio Caetano Leite (diretor executivo financeiro e de Relacionamento com Investidores); Joelson Falcão Mendes (Exploração e Produção); Carlos José do Nascimento Travassos (Desenvolvimento da Produção); Claudio Romeo Schlosser (Comercialização e Logística); William França da Silva (Refino e Gás Natural); Clarice Coppetti (Relacionamento Institucional e Sustentabilidade) e Carlos Augusto Burgos Barreto (Transformação Digital e Inovação).

O Conselho de Administração também reconduziu o presidente da companhia, Jean Paul Prates, para novo mandato de dois anos, até abril de 2025.

As indicações foram submetidas aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo as respectivas análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, o que incluiu a apreciação do Comitê de Pessoas e, em seguida, a deliberação do Conselho de Administração.

