Governo nomeia diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Agricultura

O governo federal nomeou Jônatas Jovino Pulquério para exercer o cargo de diretor do Departamento de Gestão de Riscos da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária. A nomeação está formalizada na edição desta quarta-feira (22) do Diário Oficial da União (DOU).

Jônatas Pulquério é servidor público do Estado de Mato Grosso. Ele é graduado em Administração de Empresa pelo Centro Universitário de Várzea Grande, especialista em Gestão Pública e processos licitatórios e formado em Direito pela Universidade de Cuiabá.

À frente do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, Pulquério vai, entre outras atividades, coordenar a elaboração de estudos e propostas relacionados a gerenciamento de risco do setor agropecuário e ao desenvolvimento do seguro rural no País; formular propostas e participar de negociações de acordos, tratados ou convênios internacionais referentes à gestão de risco rural; e coordenar o Programa Nacional de Zoneamento Agrícola de Risco Climático.

