Ceará gerou 5.215 empregos no setor de locação de veículos em 2022

O Ceará foi o terceiro estado do Nordeste e o sexto do Brasil que mais gerou empregos no segmento de locação de automóveis em 2022, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 23, pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla).

Foram 5.215 empregos gerados no Estado no ano passado, um aumento de 2,64% em relação a 2021, quando o número de vagas preenchidas foi de 5.081.

O número de locadoras de veículos no Ceará também aumentou de 709 para 1.017, o que representa um crescimento de 43.44%. Dessas, são 257 focadas em serviços de carro com motorista, 568 somente em automóvel e 192 em outros meios de transporte.

Ainda segundo o levantamento, o total da frota de veículos disponíveis para locação no Estado foi de 15.519 em 2022. A maior parte dela é de carros da General Motors (3.966), seguido de Volkswagen (3.700) e FCA Motors (3.624).

Uma das novidades trazidas pelo levantamento esse ano foi classificar a quantidade de automóveis híbridos e elétricos nas locadoras, e o Ceará aparece na segunda colocação do Nordeste no segmento, com 24 unidades, ficando atrás apenas de Pernambuco, que tem 27.

Números nacionais

As empresas de aluguel de carros compraram, ao longo do ano passado, o total de 590.520 automóveis e veículos comerciais leves, que representaram um crescimento de 33,6% em relação às compras feitas pelo setor em 2021. O investimento em frota chegou a R$ 55,2 bilhões.

As 590.520 unidades compradas pelas locadoras significaram o recorde de 30,1% na participação do setor de locação no total de automóveis e comerciais leves vendidos durante o ano de 2022 no Brasil. Em média, o investimento das locadoras por unidade foi de R$ 93,6 mil.

O total de postos de trabalho nas locadoras subiu 4,7% entre 2021 e 2022, avançando de 85.494 para 89.550. Além disso, principalmente em consequência do realinhamento de preços da locação e do aumento do número de empresas e veículos na frota, o faturamento bruto do setor atingiu R$ 36,8 bilhões.

Expectativa para 2023

Em coletiva realizada nesta quinta-feira, 23, o presidente da Abla, Marco Aurélio Nazaré, disse que há uma expectativa de que sejam adquiridos cerca de R$ 450 mil carros pelas locadoras em 2023, mas que esse número pode subir se houver uma redução na Taxa Selic.

"Depende muito do que as montadoras vão pensando com o alto custo do capital. A idade média da frota é de 23 meses e exige um investimento constante. Com uma política comercial mais agressiva por parte das montadoras e uma diminuição na taxa de juros a gente pode chegar a 650 mil veículos adquiridos", acrescentou.

