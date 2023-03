Termina a terceira parte da reunião de análise de conjuntura do Copom

A terceira parte da sessão da análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central terminou às 11h05 (de Brasília) desta quarta-feira, 22, informou o BC. A reunião havia começado às 10h05. Na tarde desta quarta, a partir de 14h30, ocorre a segunda fase do encontro do Copom, quando o colegiado define o nível da Selic, que é anunciado a partir de 18h30, já no período da noite.

Os 45 analistas de mercado ouvidos pelo Projeções Broadcast na última semana preveem de forma unânime manutenção da taxa Selic em 13,75% nesta reunião.

