Petrobras anuncia redução no preço do diesel; veja novo valor

A Petrobras anunciou, nesta quarta-feira, 22, a redução no valor do diesel A para distribuidoras. O preço vai passar de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de 4,48%, já a partir desta quinta-feira, 23.

A empresa afirmou que essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços frente às principais alternativas de suprimento e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino.

A companhia destacou ainda que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente.

Na última pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 12 e 18 de março, o litro do diesel era encontrado por R$ 5,90 no Brasil e R$ 6,16 no Ceará, estando mais caro do que a gasolina desde junho de 2022.

Ao O POVO, o presidente do Sindipostos-CE, Antonio José Costa, disse que deve haver uma redução no preço do combustível também para o consumidor nos próximos dias, mas apontou que o valor ainda vai ser calculado pelos donos de postos, não garantindo se o litro vai voltar a ficar abaixo dos R$ 6.

Mistura de biodiesel no diesel vai subir em abril

Na última sexta-feira, 17, o Governo federal definiu um novo cronograma para elevar o porcentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. A partir de abril, a mistura passará dos atuais 10% para 12%. Segundo os cálculos, o impacto será de R$ 0,02 por litro nas bombas.

O cronograma prevê ainda, segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um aumento escalonado. O porcentual passará para 13% em 2024, para 14% em 2025 e 15% em 2026.

Contudo, os porcentuais podem ser revistos. Segundo o chefe da Pasta, o efeito nas bombas é de R$ 0,01 por litro a cada porcentual da mistura elevado.

Com Agência Brasil

