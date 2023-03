são 100 vagas oferecidas em todo o Brasil para pessoas do sexo feminino (cis ou transgênero), sendo 50% delas destinadas a mulheres negras

A Microsoft está com inscrições abertas para duas turmas à distância gratuitas de mentoria e certificação técnica para mulheres na área de tecnologia. No total são 100 vagas oferecidas em todo o Brasil para pessoas do sexo feminino (cis ou transgênero).

As candidaturas podem ser realizadas até o dia 24 de março, e é necessário ter no mínimo 18 anos, ter o Ensino Médio completo e interesse na área de tecnologia. 50% das vagas serão destinadas à mulheres negras. Veja os cursos disponíveis.

Elas na IA

O Elas na IA é um programa criado pela Microsoft para capacitar mulheres em Inteligência Artificial. Durante o programa, o foco será em sobre ML (Machine Learning / Aprendizado de Máquina) e IA (inteligência artificial) e serviços relacionados do Microsoft Azure.

Essa é a sexta edição do programa, e vai selecionar 50 mulheres para participar das mentorias técnicas, com o objetivo de realizar a prova de certificação Exame AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals. Além do conteúdo técnico, serão abordados temas ligados a soft skills e empregabilidade.

O curso tem duração de sete semanas.

Security Girls

O Security Girls é um programa criado pela Microsoft para capacitar mulheres em Segurança. Durante o programa, será ensinado sobre segurança, conformidade e identidade e serviços relacionados do Microsoft Azure.

Essa é a segunda edição do programa, e serão selecionadas 50 mulheres (25 delas, negras) para participar das mentorias técnicas, com o objetivo de realizar a prova de certificação Exame SC-900: Fundamentos de segurança, conformidade e identidade da Microsoft. Além do conteúdo técnico, serão abordados temas ligados a soft skills e empregabilidade.

Também serão sete semanas de curso.

Como se inscrever

As inscrições estão abertas até 24 de março através do site Mais Mulheres.

