Edegar Pretto é nomeado presidente da Conab

O ex-deputado gaúcho Edegar Pretto (PT) foi nomeado nesta terça-feira (21), em Brasília, para assumir a presidência da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Em janeiro ele recebeu o convite do presidente Lula e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, para comandar a companhia. A solenidade de posse como presidente deverá ocorrer nos próximos dias na capital federal.

Em declaração, após assinar o termo de nomeação, Edegar Pretto disse que assume a presidência com a enorme responsabilidade de comandar a maior companhia de abastecimento da América Latina. Lembrou que a Conab tem quase 3,5 mil servidores, e que a empresa está presente em todos os estados da Federação através das suas superintendências regionais, inclusive no Distrito Federal.

Pretto agradeceu ao presidente Lula, e anunciou que nesta quarta-feira (22) já estará na comitiva que desembarca em Pernambuco para o lançamento do novo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que terá um investimento de R$ 500 milhões para todo o país.

"Eu quero agradecer de todo o coração ao presidente Lula por ter delegado a mim esta grandiosa tarefa de colocar em prática um dos seus maiores compromissos, que é garantir viabilidade econômica a todos os agricultores do Brasil que optarem por produzir comida", pontuou.

Edegar Pretto é formado em Gestão Pública, foi presidente da Assembleia Legislativa gaúcha e é autor de inúmeros projetos de lei que ajudaram a dinamizar a agricultura no RS. O deputado encerrou o seu terceiro mandato no parlamento gaúcho. Entre as suas principais bandeiras de trabalho, sempre priorizou a defesa da agricultura, a produção de alimentos e o combate à fome. Nas eleições de 2022, concorreu a governador e foi um dos principais líderes da frente política pró-Lula e Alckmin no RS. Por diferença de 2.441 votos, Edegar Pretto não foi para o 2º turno.

