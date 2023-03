Correios abre 105 vagas para o programa Jovem Aprendiz no Ceará

Os Correios abrem na próxima segunda-feira, 27, as inscrições para o programa de Jovem Aprendiz 2023. Ao todo, serão ofertadas 4.382 vagas disponíveis e formação de cadastro reserva para todo o território nacional. Destas, 105 são no Ceará.

As inscrições devem ser realizadas no site da estatal até o dia 21 de abril de 2023.

Jovem Aprendiz dos Correios: veja quem pode participar

Podem participar da seleção,estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental podem se candidatar.

A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. A pontuação está detalhada no edital.

Do total das vagas, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

A jornada de 20 horas semanais será distribuída em quatro horas diárias, divididas em atividades teóricas (em entidade qualificada na formação técnico-profissional) e práticas (nos Correios).

Os selecionados receberão o salário-mínimo-hora, conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.

O processo seletivo terá a validade de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Todas as informações estão disponíveis no site dos Correios.

Seleção Correios: veja onde são as vagas

As 105 vagas estão distribuídas em 29 municípios cearenses. Confira:

Aquiraz - 1

Aracati - 1

Barbalha - 1

Boa Viagem - 1

Brejo Santo - 1

Canindé - 1

Cascavel - 1

Caucaia - 4

Crateús - 1

Crato - 3

Fortaleza - 63

Horizonte - 2

Icó - 1

Iguatu - 2

Ipu - 1

Itapajé - 1

Itapipoca - 1

Juazeiro do Norte - 4

Limoeiro do Norte - 1

Maracanaú - 3

Maranguape - 1

Morada Nova - 1

Quixadá - 1

Quixeramobim - 1

Russas - 1

São Gonçalo do Amarante - 1

Sobral - 3

Tauá - 1

Tianguá - 1

