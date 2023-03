Tesouro informou que fluxo de depósitos está estabilizando, diz Casa Branca

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que o Tesouro dos Estados Unidos relatou que o fluxo de depósitos no país "está estabilizando", como resultado das ações do governo em torno do colapso do Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Jean-Pierre declarou que o principal foco do presidente dos EUA, Joe Biden, atualmente é "o fortalecimento do sistema bancário do país e a proteção dos depositantes", reafirmando que o governo continua trabalhando bem próximo do Congresso e dos órgãos reguladores.

Tags