Municípios devem renovar o cadastro para continuar no Mapa do Turismo

Os gestores municipais de turismo de todo o Brasil vão precisar renovar os cadastros para que a cidade permaneça no Mapa do Turismo Brasileiro. O mapa é um instrumento que define a área a ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério do Turismo no âmbito do desenvolvimento das políticas públicas.

A participação no mapa é aberta a todos os municípios do País que atendam os critérios estabelecidos que foram construídos em conjunto com as Unidades da Federação. Além disso, a cidade também precisa ter uma secretaria ou departamento voltado para o turismo.

Deve ser comprovado a existência de uma instância de governança regional no turismo, como um conselho, fórum, comitê ou associação, responsável por sua gestão.

Posteriormente ao preenchimento das informações pelos municípios, os estados, por meio de seus órgãos oficiais de turismo, têm até 30 dias corridos para revisar e homologar os cadastros no sistema do Mapa e enviar para aprovação do Ministério do Turismo, que tem até 15 dias corridos para realizar a aprovação e publicá-lo no Mapa do Turismo.

O cadastramento terá sua validade por um ano.

