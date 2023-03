Ideia é de 'refinar' e fazer 'anúncio adequado' do Voa Brasil, diz Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que a ideia da sua pasta é de "refinar" e fazer um "anúncio adequado" do projeto "Voa Brasil", apresentado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Após o desconforto causado pela bronca do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a apresentação do projeto sem seu aval, Costa disse que a ideia é baratear custo de passagens e auxiliar companhias aéreas.

O tema, segundo o ministro, é uma preocupação do presidente da República.

O chefe da Casa Civil também foi categórico ao declarar que não está na ideia do projeto realizar um subsídio das passagens. "Subsídio direto não haverá, de passagem. O que estamos buscando é eventualmente a possibilidade de reduzir custos das companhias aéreas, que envolve por exemplo tentar uma estratégia de preço de combustíveis", disse, em entrevista à GloboNews.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Evitando colocar França na berlinda, Costa disse que o papel da Casa Civil é de "pegar muito boas ideias e estruturá-las".

O projeto apresentado por França foi formatado para que um público específico, com renda de até R$ 6,8 mil, possa comprar passagens aéreas por R$ 200.

Servidores, aposentados e pensionistas, além de estudantes com Fies, poderiam ser contemplados pela política.

Tags