EUA: Dívida de imóveis comerciais cria maior preocupação para os bancos

Uma quantidade recorde de hipotecas comerciais com vencimento em 2023 nos Estados Unidos deverá testar a saúde financeira de pequenos bancos regionais já sob pressão após as recentes falências do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Cerca de US$ 270 bilhões em hipotecas comerciais mantidas por bancos devem expirar neste ano, de acordo com a empresa de dados Trepp - o valor mais alto já registrado. A maioria desses empréstimos é mantida por bancos com menos de US$ 250 bilhões em ativos. Bancos menores detêm cerca de US$ 2,3 trilhões em dívidas imobiliárias comerciais, incluindo hipotecas de apartamentos de aluguel, ainda segundo a Trepp.

Com a turbulência no setor bancário, reguladores e analistas estão cada vez mais preocupados com a dívida de imóveis comerciais, de acordo com fontes do setor. Muitos escritórios perderam valor durante a pandemia da covid-19, já que seus inquilinos adotaram o trabalho remoto e híbrido. As altas taxas de juros também causaram estragos nas avaliações de propriedades comerciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pagamento dos empréstimos que vencem neste ano tranquilizaria os mercados. Caso contrário, uma grande inadimplência poderia forçar os bancos a reduzirem o valor desses e de outros empréstimos, dizem analistas, reforçando os temores sobre a saúde financeira do sistema bancário dos EUA. Fonte:

Tags