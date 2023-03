Copel: lucro líquido sobe 57,4% no 4º trimestre, para R$ 624 milhões

O lucro líquido das operações continuadas da Copel aumentou 57,4% no quarto trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano anterior, para R$ 624 milhões. Considerando os 12 meses de 2022, o lucro líquido das operações continuadas da Copel foi de R$ 1,149 bilhão, queda de 70,2% em comparação com o consolidado de 2021.

Com ajustes, o lucro líquido da companhia no quarto trimestre foi de R$ 1,031 bilhão, alta de 124,2% em base anual de comparação, e no acumulado de 2022, o lucro ajustado foi de R$ 2,751 bilhões, queda de 1,5%.

A receita operacional líquida do trimestre foi de R$ 5,626 bilhões, queda de 14,7% em base de comparação anual. No acumulado do ano, a receita da companhia foi de R$ 21,927 bilhões, queda de 8,6%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado totalizou R$ 1,427 bilhão no trimestre, elevação de 37,3% em relação a igual intervalo do ano passado. No ano, o Ebitda da companhia foi de R$ 5,522 bilhões, 10,4% maior do que o reportado um ano antes.

Ao final de dezembro, a dívida líquida ajustada da Copel totalizava R$ 9,485 bilhões, alta de 19,2% em base de comparação anual. O prazo médio para pagamento da dívida era de 3,9 anos, enquanto a alavancagem medida pela razão entre dívida líquida ajustada e Ebitda ajustado, ficou em 2,0 vezes.

