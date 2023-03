Vice-governadora destaca educação financeira para igualdade de gênero

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), participou de reunião com empresárias do Lide Ceará

A educação financeira deve ser foco em política pública a ser desenvolvida pelo Governo do Ceará com foco em igualdade de gênero. De acordo com a vice-governadora, Jade Romero (MDB), a medida beneficiaria a melhor oferta de oportunidades.

A vice-governadora participou de reunião com empresárias do Lide Ceará e destacou que a implementação de uma política de educação financeira, na base educacional, mas também pensando no Ensino de Jovens e Adultos (EJA) deve ser desenvolvida.

"É difícil chegar para alguém que nunca teve um contato e ensinar sobre a sustentabilidade financeira de um negócio, enquanto tantas outras coisas urgentes estão acontecendo ali. Temos um desafio de tocar essa pauta desde a formação inicial".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entenda por que o seu filho precisa aprender Educação Financeira

Outro desafio mencionado por Jade a partir de conversas com empresárias de médio e grande porte está relacionada à dificuldade de acesso ao crédito. Mesmo nessas camadas do mundo empresarial, as empreendedoras reclamam de certa discriminação.

"Temos pela primeira vez na história uma mulher presidente do Banco do Brasil, foram anos lutando para ter uma mulher neste espaço. Estamos caminhando no sentido de que o gênero não seja algo que pese ou seja critério desqualificador durante qualquer análise o fato de que o negócio seja conduzido por uma mulher", pontua Jade, que também é titular da Secretaria das Mulheres do Estado.

Jade Romero, vice-governadora do Ceará e titular da pasta das Mulheres, esteve em reunião com empresárias do Lide Ceará. (Foto: Jose Wagner / Vice Governadoria do Estado)



Emília Buarque, presidente do Lide Ceará, enfatiza que a ideia deste encontro era abrir o canal de diálogo entre as empresárias e a vice-governadora.

"(A ideia) é provocar que essas pautas do desenvolvimento econômico, política, acesso ao mercado de trabalho e desenvolvimento social se dê através da produtividade e que mais mulheres estejam discutindo na nossa sociedade".

Emília ainda destaca que o momento serviu ainda para que as empresárias trouxessem insights dos seus diversos setores econômicos, assim como para a vice-governadora falar sobre as ampliação de políticas em favor das mulheres no combate à violência, mas também de acesso ao mercado de trabalho.

"Foi falado também sobre o acesso à tecnologia como ambiente de transformação do nosso Estado para mulheres, jovens, negros e todas as faixas sociais que não têm fácil acesso à saúde, educação e mercado de trabalho".

Mais notícias de Economia

Tags