Haddad se reúne com líderes do governo da Câmara e Senado para discutir arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne na manhã desta segunda-feira, 20, com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), para tratar sobre o arcabouço fiscal. O encontro com Guimarães estava previsto para às 10h30, e com Wagner, às 11h30.

Ambas as reuniões estão previstas para ocorrer na Fazenda.

Mais cedo, Haddad havia cancelado três encontros marcados na agenda desta segunda-feira.

Também nesta manhã, ele declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que ele faça reuniões com os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além de líderes do governo e economistas de fora do mercado, antes de apresentar oficialmente a proposta de novo arcabouço fiscal do País.

Segundo o ministro, essas reuniões preparatórias devem acontecer entre hoje e amanhã.

