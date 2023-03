Casa Branca: americanos podem se sentir seguros quanto aos seus depósitos

A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou nesta segunda-feira, 20, que o sistema bancário dos Estados Unidos "permanece estável" e que "americanos podem se sentir seguros e confiantes quanto aos seus depósitos", referindo-se aos colapsos do Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank. A porta-voz disse que não há novas atualizações por parte do governo no momento quanto ao caso dos bancos.

Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Jean-Pierre também comentou que o evento recente envolvendo os bancos regionais "não representa nenhum risco" para o cargo de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Tags