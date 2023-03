UBS fará teleconferência com analistas para comentar compra do Credit

O UBS fará teleconferência com analistas para comentar a compra do Credit Suisse neste domingo, 19. Será às 22 horas no horário da Europa Central (CET, na sigla em inglês), 18 horas de Brasília, por meio desse link :

O UBS anunciou hoje que concordou em comprar o Credit Suisse por 3 bilhões de francos suíços, US$ 3,25 bilhões, após um fim de semana de conversas intensas capitaneados pelos órgãos reguladores financeiros da Suíça.

A combinação dos dois arquirrivais suíços vai resultar em um banco com mais de US$ 5 trilhões em ativos totais espalhados pelo mundo.

A venda das operações globais do Credit já era esperada e ganhou força em reação à crise desencadeada após o seu principal acionista, o Saudi National Bank, sinalizar que não concederia mais fôlego financeiro ao banco suíço no futuro caso fosse necessário. Uma restrição regulatória e estatutária o impede, porém, de elevar a sua fatia para mais de 10% no Credit.

Na sequência, o Credit anunciou que teria apoio de uma linha de até 50 bilhões de francos suíços, o equivalente a quase R$ 285 bilhões, por parte do Banco Nacional da Suíça (SNB, o banco central do país).

A ação, porém, veio tardia e não foi suficiente para estancar as perdas e os temores de investidores, com o Credit Default Swap (CDS) do conglomerado, um instrumento financeiro que investidores usam para se proteger de calotes, do Credit Suisse renovando as máximas históricas. O CDS muito alto indica que investidores atribuem probabilidade elevada de falência do banco.

