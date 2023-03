Controladora do Silicon Valley Bank, SVB Financial pede recuperação judicial

O SVB Financial Group, controladora do Silicon Valley Bank, entrou com pedido de recuperação judicial ("chapter 11") em um tribunal federal de Nova York, nos Estados Unidos.

A companhia informou que tem cerca de US$ 2,2 bilhões em liquidez e avalia suas alternativas estratégicas para a SVB Capital, a SVB Securities e outras ativos e investimentos da empresa, os quais já estão "atraindo interesse significativo". Fonte: Dow Jones Newswires.

