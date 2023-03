IGC eleva projeção da safra global 2022/23 de grãos, para 2,250 bilhões de t

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) aumentou sua previsão de produção global de grãos na temporada 2022/23, para 2,250 bilhões de toneladas, ante 2,248 bilhões de toneladas da previsão divulgada em fevereiro, principalmente por causa do aumento na projeção de produção de trigo, justificou o IGC.

No entanto, caso confirmado, o volume total da produção ainda será 1,79% menor do que o estimado para a temporada 2021/22, de 2,291 bilhões de toneladas. A estimativa para o consumo mundial de grãos foi reduzida de 2,266 bilhões de toneladas para 2,261 bilhões de toneladas. A previsão de estoques passou de 579 milhões de toneladas para 586 milhões de toneladas.

Para a soja em 2022/23, o IGC diminuiu a estimativa de produção em 8 milhões de toneladas. A previsão passou de 378 milhões de toneladas estimadas em fevereiro para 370 milhões de toneladas no relatório atual, em comparação com os 356 milhões de toneladas de 2021/22. "Com uma grande safra brasileira mais do que compensando safras menores em outras localidades, principalmente na Argentina, a produção mundial de soja 2022/23 deve aumentar 4%", disse o IGC em comunicado.

A projeção de consumo da oleaginosa para 2022/23 foi diminuída em 4 milhões de toneladas em relação a fevereiro, para 370 milhões de toneladas, enquanto para o ciclo 2012/22 ela foi projetada em 365 milhões de toneladas. Já a projeção de estoques em 2022/23 caiu para 46 milhões de toneladas, ante 49 milhões de toneladas previstas em fevereiro. O volume do estoque final de soja de 2021/22 foi mantido elevado 1 milhão de toneladas, para 46 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o conselho reduziu a estimativa de produção de 1,153 bilhão de toneladas para 1,150 bilhão de toneladas em 2022/23. O volume representa queda de 70 milhões de toneladas ante o resultado de 1,220 bilhão de toneladas projetado para 2021/22. O consumo caiu de 1,180 bilhão de toneladas, previstas em janeiro, para 1,174 bilhão de toneladas, ante 1,219 bilhão de toneladas projetadas para 2021/22. Os estoques passaram de 255 milhões de toneladas para 256 milhões de toneladas.

Em relação ao trigo, na temporada 2022/23, o IGC aumentou a produção de 796 milhões de toneladas para 801 milhões de toneladas. O volume continua maior do que as 781 milhões de toneladas previstas para 2021/22, projeção esta que foi mantida em relação a fevereiro. A estimativa de consumo também foi conservada em 789 milhões de toneladas, enquanto para 2021/22 ela é de 783 milhões de toneladas. A perspectiva para os estoques do cereal foi elevada em 4 milhões de toneladas, para 286 milhões de toneladas, enquanto para 2021/22 a estimativa é de 275 milhões de toneladas.

Para a safra 2021/22, o IGC manteve sua previsão de produção global de grãos em 2,291 bilhões de toneladas. Em relação ao consumo mundial de grãos, a previsão passou de 2,295 bilhões de toneladas para 2,297 bilhões de toneladas. A previsão de estoques finais foi mantida em 596 milhões de toneladas.

