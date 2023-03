Suíça: BC se dispõe a fornecer liquidez ao Credit Suisse, caso necessário

O Banco Nacional da Suíça (SNB) se dispôs a fornecer liquidez ao Credit Suisse, caso necessário, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 15. Já a principal autoridade de supervisão financeira do país (FINMA, na sigla em inglês), que também assina a nota, assegurou que a empresa tende as exigências de capital e liquidez impostas aos bancos considerados "sistematicamente importantes".

Em referência à quebra de Silicon Valley Bank (SVB) e Signature Bank, os dois órgãos ressaltaram que as turbulências no setor bancário americano não representam um risco direto de contágio aos mercados financeiros suíços.

"Os rigorosos requisitos de capital e liquidez aplicáveis às instituições financeiras suíças garantem sua estabilidade", asseguraram.

SNB e FINMA acrescentam que monitoram os desdobramentos recentes nos mercados, sem mencionar a negativa do principal acionista do Credit Suisse em fazer novo aporte no banco suíço, que renovou o estresse nas mesas de operações globais hoje.

