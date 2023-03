Nos EUA, mercado vê pressão para nova alta dos juros

Apesar da crise dos bancos com a falência do Silicon Valley Bank (SVB), o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) se mantém pressionado a subir os juros. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,4% em fevereiro ante janeiro. O índice fez Wall Street cravar suas expectativas de alta de 0,25 ponto porcentual na próxima reunião do Fed, na semana que vem.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

