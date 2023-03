HSBC injeta 2 bi de libras em liquidez na divisão britânica do SVB após compra

O HSBC injetou cerca de 2 bilhões de libras em liquidez na subsidiária britânica do Silicon Valley Bank (SVB), após comprar a divisão ligada ao banco que quebrou na última sexta-feira. Em carta aberta a funcionários, os CEOs do HSBC, Noel Quinn, e do HSBC Reino Unido, Ian Stuart, afirmaram que a instituição está preparada para mobilizar mais recursos, caso necessário.

"Queremos que saibam que estamos fazendo essa compra por acreditamos que o SVB Reino Unido tem grandes pessoas, grandes clientes e grande potencial", disseram os executivos.

Eles garantiram que os negócios do HSBC estão em "excelente" posição estratégica e cultural.

"A força financeira e conectividade global do HSBC nos tornam o parceiro ideal", destacaram os executivos.

