Deputado do RJ vai a Haddad defender término de Angra 3 e construção de Angra 4

O deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ) vai se encontrar no início da tarde dessa quarta-feira, 15, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para defender a imediata retomada das obras da usina nuclear Angra 3 e a construção de uma nova usina, Angra 4, também no Rio de Janeiro.

Lopes participou do Nuclear Communication 2023, evento promovido pela Associação Brasileira de Atividades Nucleares (Abdan).

O político é um dos criadores da Frente Parlamentar Nuclear, ao lado do deputado Lindenberg Farias (PT-RJ), entre outros, grupo que aguarda atingir 198 assinaturas para ser formalizado. Segundo o presidente da Abdan, Celso Cunha, em apenas um mês foram obtidas 173 assinaturas.

A Frente pretende garantir a continuidade do programa de energia nuclear no País, incentivada no início do governo passado, mas que, segundo o deputado Júlio Lopes, foi desmobilizada nos seis meses finais pelo então ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida.

"O Brasil deve instalar mais uma usina nuclear onde já estão instaladas Angras 1, 2 e 3, porque já tem licença prévia, e mais uma no Nordeste", disse Lopes no evento.

A unidade fluminense deverá seguir a tendência de pequenos reatores e somar uma capacidade instalada de 1 GW. A construção de mais uma usina nuclear no Brasil faz parte do Plano Nacional de Energia.

