Departamento de Justiça dos EUA e SEC investigam colapso do SVB, dizem fontes

O Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos e a Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM norte-americana) estão investigando o colapso do Silicon Valley Bank (SVB), de acordo com fontes, após reguladores assumirem o controle banco na semana passada. As investigações separadas estão em suas fases preliminares e podem não resultar em acusações ou alegações de irregularidades.

Promotores e reguladores geralmente abrem investigações depois que instituições financeiras ou empresas públicas sofrem perdas grandes e inesperadas.

As investigações também estão examinando as vendas de ações que os diretores do SVB Financial Group (controladora do SVB) fizeram dias antes da falência do banco, disseram as fontes.

A diligência do Departamento de Justiça envolve os promotores de fraude do departamento em Washington e San Francisco. Fonte: Dow Jones Newswires.

