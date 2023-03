Casa Branca anuncia acordos da Boeing para vender aeronaves à Arábia Saudita

A Casa Branca anunciou em comunicado que a Boeing concluiu nesta terça-feira, 14, dois acordos com a Arábia Saudita, para a construção de 121 aeronaves Boeing 787 Dreamliner, equipados com os motores mais avançados Genex, da General Electric. O governo norte-americano lembra que a mesma Boeing havia concluído no mês passado sua segunda maior transação comercial da história, com mais de 200 aeronaves para apoiar a expansão da frota comercial da Air India, e celebra a criação de empregos com esses negócios.

A Casa Branca ainda vê o negócio com a Arábia Saudita como um marco na cooperação entre o país e a indústria norte-americana.

